ترامب عن زيلنسكي: أعظم مندوب مبيعات على الإطلاق (فيديو)

شفق نيوز/ انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حجم الدعم الأميركي لكييف، مؤكداً أنه سيعالج تلك المسألة في حال انتخب رئيساً في نوفمبر القادم.

ففي تجمع انتخابي في ديترويت، مساء أمس السبت، انتقد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفا إياه بـ"أعظم مندوب مبيعات على الإطلاق"، في إشارة إلى مساعيه المستمرة لتأمين دعم واشنطن لبلاده.

وقال متحدثاً عن زيلينسكي أمام حشد من أنصاره، "لقد غادر قبل أربعة أيام إلى منزله ومعه 60 مليار دولار، ثم عاد مطالباً بـ 60 مليار دولار أخرى".

كما أردف ساخراً: "مطالبه لا تنتهي أبدًا".

إلى ذلك، ألمح بوقف هذا الدعم، قائلا: "سأعالج هذه المسألة عند دخولي البيت الأبيض".

أتت تلك التصريحات بينما عمل حلفاء أوكرانيا الغربيون جاهدين مؤخرا على تأمين مساعدة مادية وأمنية طويلة الأجل وسط مخاوف من أن تؤدي إعادة انتخاب ترامب المحتملة إلى تقليص الدعم الأميركي.