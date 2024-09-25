ترامب عن "تهديدات إيران له بالقتل": سنفجر مدنكم الكبرى ونجعل البلد أشلاء

شفق نيوز/ حذر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إيران من أن تهديداتها بقتله سيكون ثمنها تدمير المدن الإيرانية الكبرى وتحويل البلاد إلى أشلاء.

وقال ترامب الذي رشح للعودة إلى رئاسة البيت الأبيض، خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية "لو كنت الرئيس، لأبلغت الدولة المهددة، في هذه الحال إيران، أنه إذا فعلت أي شيء لإلحاق ضرر بهذا الشخص، فسندمر أكبر مدنك والبلاد نفسها".

ويأتي هذا بينما أكد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية في وقت سابق من اليوم الأربعاء أنهم أطلعوا حملة ترامب على تهديدات إيرانية ضد المرشح.

وقال ستيفن تشونغ الناطق باسم حملة ترامب إن الاجتماع تضمن معلومات حول تهديدات "حقيقية ومحددة" لاغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار وزرع الفوضى في الولايات المتحدة.

وفي المحاولة الأولى، أردت السلطات المسلح الذي أطلق النار على ترامب قتيلاً، بينما ألقت القبض على المشتبه به في موقع الحادث في المحاولة الثانية.

غير أن مسؤولين أميركيين يساورهم القلق منذ أمد إزاء إيران، التي يرون أنها تشكل تهديداً لكل من ترامب ومسؤولي إدارته السابقين، ويتهمون طهران بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية والتأثير عليها.