ترامب عن الرئيس الصيني: التوصل الى اتفاق معه أمر في غاية الصعوبة

شفق نيوز/ أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، تسليط الضوء على تعقيدات العلاقة مع الصين، مؤكداً أن التفاهم مع نظيره الصيني شي جينبينغ ليس بالأمر السهل.

وكتب ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، قائلاً: "لطالما أحببت الرئيس شي، وما زلت أقدّره، لكن التوصل إلى اتفاق معه أمر في غاية الصعوبة"، في إشارة إلى التوترات المتصاعدة في النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.

وجاء هذا التصريح في وقت دخل فيه قرار الإدارة الأميركية رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، لترتفع إلى 50%، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تفاقم حدة المواجهة التجارية وتزيد من تعقيد المفاوضات بين الطرفين.