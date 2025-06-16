ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورًا

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، إلى إخلاء طهران فورا، وذلك بالتزامن مع بدء هجوم إسرائيلي على إيران.

وقال ترامب في تدوينة على صحفته الشخصية بموقع "تروث"، إنه "كان ينبغي على إيران توقيع الاتفاق الذي طلبت منهم توقيعه، يا له من عار، يا له من إهدار للأرواح البشرية".

وأضاف "ببساطة، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، لقد كررت ذلك مرارًا وتكرارًا"، متابعا "على الجميع إخلاء طهران فورًا".

وقبل قليل، أطلقت صافرات الإنذار في طهران وأكثر من مدينة، وبدأت الدفاعات الجوية الإيرانية بالتصدي للطائرات والصواريخ الإسرائيلية.

وقبل هذا الهجوم، أنتهى الهجوم الإيراني على إسرائيل، ردا على قصف الأخيرة لمبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران.

وكان ترامب، صرح قبل نحو ساعتين، أن إيران "ستوقع اتفاقاً في نهاية المطاف"، مؤكداً رفضه لامتلاك طهران لأي سلاح نووي.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة مجموعة السبع الكبرى، أن "الولايات المتحدة منحت إيران مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق، لكنها رفضت ذلك"، مضيفاً: "كان على إيران التوقيع على الاتفاق النووي، وهي ترغب بذلك الآن".

وشدد الرئيس الأميركي على أن بلاده "في طريقها للتأكد من أن إيران لن تمتلك السلاح النووي مطلقاً"، مشيراً إلى أن "الاتفاق سيتم توقيعه في نهاية المطاف".

وأبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدداً من الحلفاء في الشرق الأوسط بأنها لا تعتزم الانخراط مباشرة في الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران، ما لم تقم طهران باستهداف المصالح أو القوات الأميركية. ووفق ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة "أكسيوس"، فإن الرسالة الأميركية التي وصلت يوم الأحد الماضي كانت واضحة: "أي استهداف مباشر للأميركيين سيكون بمثابة تجاوز لخط أحمر".

وفي المقابل، أكدت إيران حرصها على عدم دفع الولايات المتحدة إلى التدخل في النزاع، إذ أبلغت واشنطن عبر وسطاء بأنها لا تنوي استهداف القوات أو المصالح الأميركية. كما أبدت استعدادها لاستئناف المفاوضات، شرط وقف إسرائيل لضرباتها الجوية، وفق ما نقل المصدران المطلعان من دول تلقت الرسالة الأميركية.

وتشهد المنطقة واحدة من أكثر جولات التصعيد دموية منذ سنوات، بعد أن أطلقت إسرائيل ليلة 13 من الشهر الجاري عملية "الأسد الصاعد" التي استهدفت منشآت نووية ومراكز عسكرية وأمنية في قلب العاصمة طهران، وأسفرت عن مقتل عدد من القادة والعلماء الإيرانيين. وجاء الرد الإيراني سريعاً، بإطلاق مئات الصواريخ على أهداف في عمق الأراضي الإسرائيلية، وسط تحذيرات دولية من خروج النزاع عن السيطرة الإقليمية.