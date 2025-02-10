ترامب: صبرنا قد ينفد بسبب وضع الرهائن الاسرائيليين

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صبره بدأ ينفد بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد أن رأى لقطات لإطلاق الجماعة الفلسطينية سراح رهائن إسرائيليين في مطلع الأسبوع.

وصرّح ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى نيو أورليانز "إنهم يبدون مثل الناجين من المحرقة. كانوا في حالة مروعة. كانوا في حالة هزال وضعف".

وأضاف "لا أعرف إلى متى يمكننا أن نتحمل ذلك ... في مرحلة ما سنفقد صبرنا".

وعن الرهائن الإسرائيليين قال ترامب: "لدينا اتفاق ونحن نعلم ذلك ... إنهم (الرهائن) يتقاطرون (يخرجون بأعداد صغيرة)... لكنهم في حالة سيئة حقا".

وكان الرهائن الثلاثة وهم أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي، اللذين اختطفا من داخل تجمع بئيري السكني خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وأور ليفي الذي احتُجز في اليوم ذاته بينما كان يحضر مهرجان نوفا الموسيقي قد اقتيدوا إلى منصة أقامتها حماس يوم السبت قبل تسليمهم للسلطات الإسرائيلية.

وبدا الرجال الثلاثة في حالة أسوأ من الرهائن الثمانية عشر الآخرين الذين أُطلق سراحهم سابقا بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار جرى التوصل إليه في 15 يناير بعد حرب استمرت 15 شهرا.

في المقابل، بدا العديد من السجناء الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل هزيلين.

وأكد ترامب في حديثه للصحفيين أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها، مضيفا: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية".

وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار إلى أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية".

وأدان عزت الرشق العضو بالمكتب السياسي لحركة "حماس" تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "شراء وتملك" غزة.

وجاء تعليق الرشق في بيان أصدرته حماس بعد وقت قصير من تصريح ترامب.

وقال الرشق إن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم.

وأضاف أن غزة "ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "نستنكر تصريحات ترامب بشأن شراء وامتلاك غزة وهي تصريحات عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة".