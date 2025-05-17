ترامب: سأوقف "حمام الدم" خلال مكالمة هاتفية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، عزمه اجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، إنه سيجري اتصالات أخرى مع كل من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (النيتو)".

وأوضح أن "الاتصال مع بوتين سيناقش فيه سبل وقف حمام الدم في أوكرانيا وسيتطرق أيضا للتجارة بين واشنطن وموسكو".

وأعرب ترامب، عن أمله أن يتم "وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتنتهي هذه الحرب العنيفة التي ما كان ينبغي أن تندلع أبدا".