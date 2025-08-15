ترامب: سأغادر لقاء بوتين إذا لم يسر على ما يرام

شفق نيوز– واشنطن

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، من أنه سيغادر اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا لم تسِر المباحثات على ما يرام، مشيراً إلى أمله في التوصل إلى "شيء ما" خلال المحادثات.

وأوضح ترامب خلال حديثه لقناة "فوكس نيوز"، أن مهمته تتمثل في "جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وهما أصحاب القرار لحل النزاع في أوكرانيا"، لافتاً إلى أن مسألة تبادل الأراضي ستناقش مع بوتين، لكن القرار النهائي يعود للجانب الأوكراني ولن يتفاوض باسمهم.

وأضاف أن أي تقدم في المفاوضات بشأن أوكرانيا قد يمهد لاحقاً لمناقشة العلاقات الاقتصادية مع روسيا، محذراً من أن "التداعيات الاقتصادية على روسيا ستكون وخيمة إن لم نتوصل إلى اتفاق".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لدى نزوله من طائرته في ألاسكا، وفقا لما أفاد به الكرملين.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قبل مغادرة بوتين إلى ألاسكا: "من المقرر أن يهبط الرئيس بوتين في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، سيستقبله الرئيس ترامب على المدرج".

ويأتي اللقاء المرتقب بينهما في ولاية ألاسكا، التي كانت تاريخيا جزءا من روسيا قبل أن تصبح أمريكية، في سياق يحمل رمزية كبيرة واستراتيجية معقدة، إذ يسعى الزعيمان، عبر هذه القمة، إلى مناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا التي ترسم خطوط الصراع الجيوسياسي بين البلدين.