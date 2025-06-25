ترامب: "سي إن إن" كاذبة و"نيويورك تايمز" فاشلة

شفق نيوز/ اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، صحيفة "نيويورك تايمز" وشبكة "سي إن إن" بمحاولة تضليل الرأي العام بشأن نتائج الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية في إيران.

وقال ترامب، إن شبكة سي إن إن "الكاذبة"، تعاونت مع صحيفة نيويورك تايمز "الفاشلة"، في محاولة للتقليل من شأن واحدة من أنجح الضربات العسكرية في التاريخ، مؤكداً أن "المواقع النووية في إيران مُدمّرة بالكامل".

ويأتي تصريح ترامب رداً على تقارير إعلامية أميركية، أفادت بأن الضربات التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي لم تؤد إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، وإنما عطّلته مؤقتاً فقط.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت، يوم أمس الثلاثاء، عن مصادر استخباراتية أن الضربات "لم تُفكك البرنامج النووي الإيراني، بل عطّلته لأشهر فقط"، فيما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الضربات "أغلقت مداخل المنشآت، دون أن تتسبب بانهيار مبانيها المحصنة تحت الأرض".

في المقابل، صرّح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لقناة "فوكس نيوز" بأن الولايات المتحدة استخدمت 12 قنبلة خارقة للتحصينات لقصف منشأة "فوردو" النووية، مشدداً على أن البيت الأبيض "لم يشك مطلقاً في تدمير المنشأة".

من جانبها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، تقييم "سي إن إن" الاستخباري بأنه "خاطئ تماماً"، مضيفة أن "التسريبات تهدف إلى تشويه سمعة الرئيس ترامب والطواقم القتالية التي نفذت المهمة بدقة".