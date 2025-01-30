ترامب: سوريا تعيش فوضى والأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة

شفق نيوز/ صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، بأن كلًا من الأردن ومصر ستستقبلان سكان غزة.

وقال ترامب إن "الولايات المتحدة قدمت الكثير من أجلهم (مصر والاردن)، وسيفعلون ما طلبناه".

وفيما يتعلق بالوجود الأمريكي في سوريا، نفى ترامب سحب القوات الأمريكية، مؤكدًا أن "واشنطن ليست منخرطة فيما يجري هناك، حيث تسود الفوضى في البلاد".

في تصريحاته الأخيرة، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلاً من الأردن ومصر إلى استقبال المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون حلاً مؤقتًا أو دائمًا. وقد قوبلت هذه الدعوة برفض قاطع من كلا البلدين، حيث يعتبران أن مثل هذه الخطوة تهدد الأمن القومي وتنتقص من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.