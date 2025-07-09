ترامب: سنفرض رسوما بنسبة 30٪ على العراق الجزائر وليبيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، فرضه رسوما جمركية على العراق والجزائر وليبيا نسبتها 30%.

وأصدر ترامب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، مجموعة من الرسائل المتعلقة بفرض تعريفات جمركية على ست دول، من بينها الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين.

وتدعو الرسائل إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على الجزائر، و25% على بروناي، و30% على العراق، و30% على ليبيا، و25% على مولدوفا، و25% على الفلبين.