ترامب: من الصعب جداً على إيران اعادة بناء برنامجها النووي لأنها مكلفة للغاية

شفق نيوز/ قال رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، يوم الأربعاء، انه من الصعوبة بمكان على إيران اعادة بناء برنامجها النووي مرة أخرى بعد الضربات التي وجهتها واشنطن لمنشآتها.

وقال ترامب في تصريحات صحفية من "لاهاي"، إن "قنابلنا تسببت بدمار كامل لمنشأة فوردو، ودمرنا المواقع النووية الإيرانية بالكامل".

وأضاف أن ايران كانت لديها الكثير من الذخائر لكننا دمرناها، مردفا بالقول إن: البرنامج النووي لإيران تراجع لعقود من الزمن".

وتابع ترامب بالقول إنه "من الصعب جدا اعادة بناء ايران لبرنامجها النووي الذي انفقت عليه مليارات الدولارات على مدار السنوات"، واصفا محاولة اعادة تلك المنشآت بأنه "مكلف للغاية".

ورأى ترامب أنه "لو لم ندمر المنشآت الإيرانية ما كان ممكنا التوصل إلى تسوية مع الإيرانيين"، منوها إلى أن "ضربتنا في إيران كانت ممتازة حيث دمرت كل ما لم تتمكن إسرائيل من تدميره".

وأكد رئيس الولايات المتحدة، أن "إسرائيل تضررت بشدة خلال الأيام الأخيرة من الضربات الصاروخية الباليستية الايرانية التي دمرت عددا من المباني"، مستطردا القول "سينتهي بنا المطاف لنوع من العلاقات مع إيران".