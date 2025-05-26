ترامب: زيلينسكي لا يخدم بلاده وبوتين "جن جنونه" ويقتل دون داع

شفق نيوز/ هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبراً أن تصريحاته لا تخدم أوكرانيا وتزيد من تعقيد الوضع.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشال"، إن " زيلينسكي لا يقدم أي خدمة لبلاده من خلال التحدث بالطريقة التي يتبعها"، مضيفاً: "كل ما يخرج من فم زيلينسكي يسبب المشاكل ولا أحب ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".

وأضاف ترامب أن "هذه حرب زيلينسكي وبوتين وبايدن، وليست حرب ترامب"، مشيراً إلى أنه "يساعد فقط في إخماد الحرائق الكبيرة والقبيحة التي بدأت بسبب عدم الكفاءة والكراهية".

وفي حديثه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب: "لطالما كانت لدي علاقة جيدة جداً مع بوتين، ولكن شيئاً ما حدث له، لقد جنّ جنونه تماماً"، موضحاً أن "بوتين يقتل الكثير من الناس دون داع، ولا أتحدث فقط عن الجنود".

وتابع، أن "الصواريخ والطائرات المسيّرة تطلق على مدن في أوكرانيا دون أي سبب على الإطلاق"، مؤكداً أنه لطالما قال إن "بوتين يريد كل أوكرانيا، وليس جزءاً منها فقط، لكن إذا فعل ذلك فسيؤدي إلى سقوط روسيا".