ترامب: حققنا تقدماً كبيراً لإنهاء حرب أوكرانيا.. وبوتين: آن الأوان للانتقال من الحرب إلى الحوار

شفق نيوز- واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيجري محادثات مع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد هذه القمة، مشيراً إلى أن اللقاء مع بوتين كان "مثمراً جداً".

وأكد ترامب في مؤتمر عقد عقب قمة ألاسكا إن الجانبين حققا "تقدماً كبيراً" اليوم في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، موضحاً أنهما توصلا إلى اتفاق على العديد من النقاط، لكنه أقر بوجود قضايا لم يتم التطرق إليها بعد.

وأعرب عن أمله في عقد اجتماعات جديدة لمواصلة النقاش.

وأضاف ترامب أن بوتين أبدى رغبة واضحة في إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذه الرغبة تشكل أساساً للتحرك نحو حل سياسي شامل للأزمة.

من جانبه قال بوتين إن المحادثات جرت في أجواء من الاحترام المتبادل وكانت بنّاءة، مشيراً إلى أن أوكرانيا كانت إحدى القضايا الرئيسية على طاولة النقاش، وأن الاتفاق الجاري العمل عليه مع ترامب سيكون مدخلاً لحل الأزمة، وضمان أمن وسلام أوكرانيا، وإعادة إحلال السلام في أوروبا والمنطقة.

وأضاف: "يجب أن ننتقل من المواجهة والحرب إلى الحوار"، مؤكداً أن الوضع في أوكرانيا يهدد الأمن الروسي، وأنه لم تُعقد قمة أمريكية- روسية منذ أربع سنوات بسبب الحرب.

وشكر بوتين ترامب على مقترح إجراء المفاوضات، مؤكداً رغبة موسكو في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع واشنطن وتعزيز التعاون المشترك.