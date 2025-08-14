ترامب: حرب أوكرانيا أعقد صراع أعمل على حله

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، معتبراً أنها أصعب صراع يعمل على حله.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية عن لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن "بوتين سيبرم اتفاقا بشأن (اتفاق سلام) في أوكرانيا.

وقبل ذلك، رأى وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن "الرئيس ترمب يريد معرفة ما إذا كان من الممكن تحقيق السلام عبر محادثاته مع بوتين، معرباً عن تفاؤله بشأن محادثات الغد، بالقول: "الأمر متروك لأوكرانيا وروسيا للموافقة على تحقيق السلام".