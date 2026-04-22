ترمب: جولة المباحثات الثانية مع إيران قد تُعقد الجمعة

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأربعاء، عن إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات مع إيران بحلول يوم الجمعة.

وقال ترمب، في تصريح لصحيفة "نيويورك بوست"، إن "هناك احتمالاً لتحقيق تقدم في مسار المفاوضات خلال فترة تتراوح بين 36 و72 ساعة".

يذكر أن الرئيس الأميركي قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، تمديد وقف ‏إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم اقتراح من قبل طهران.‏

وسبق أن كشف مسؤول أميركي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن وجود انقسام كبير بين المفاوضين الإيرانيين.

ونقل موقع "اكسيوس"، عن المسؤول الأميركي قوله إن "الانقسام بين المفاوضين والجيش الإيراني ولا يستطيع أي من الجانبين الوصول إلى المرشد".