سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض "في حالة واحدة"

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-27T17:36:43+0000
ترامب: بإمكان بايدن دخول البيت الأبيض "في حالة واحدة"

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن جو بايدن، منافسه الذي أُعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية، يمكنه دخول البيت الأبيض "في حالة واحدة".

ويرفض ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير المقبل، الاعتراف بنتيجة الانتخابات، ويتحدث منذ إجراء الانتخابات في أوائل نوفمبر الحالي عن عمليات تزوير، مصرا أنه الفائز الحقيقي، ويستحق قيادة أقوى دولة في العالم لفترة رئاسية ثانية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس، إلا إذا تمكن من إثبات أن الـ80 مليون صوت السخيفة لم يتم الحصول عليها بطريقة احتيالية أو غير قانونية".

وقبل أيام ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية أن بايدن بات أول مرشح رئاسي أميركي يحصل على أكثر من 80 مليون صوت، وتوقعت أن يستمر هذا العدد في الارتفاع مع استمرار عمليات الفرز في عدد من الولايات.

وأوضحت الشبكة أنه حتى الثلاثاء الماضي، حصل بايدن على أكثر من 80 مليوناً و11 ألف صوت، بينما حصل ترمب على 73 مليوناً و800 ألف صوت.

وقد أضاف موقع تويتر "علامة تحذيرية" لتغريدة الرئيس الأميركي.

related

نظرة بايدن إلى ساعته قد تمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض

Date: 2020-10-23 10:07:01
نظرة بايدن إلى ساعته قد تمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض

بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

Date: 2020-11-07 04:10:15
بايدن: لن أعلن الفوز لكني واثق منه

ترامب: في ظل حكم بايدن سيزداد تدفق اللاجئين لأمريكا بنسبة 700%

Date: 2020-11-01 05:24:47
ترامب: في ظل حكم بايدن سيزداد تدفق اللاجئين لأمريكا بنسبة 700%

محامي ترامب يتحدث عن تزوير في الانتخابات: الجمهوريون لن يسمحوا بذلك

Date: 2020-11-04 22:24:07
محامي ترامب يتحدث عن تزوير في الانتخابات: الجمهوريون لن يسمحوا بذلك

بايدن يندد باستخدام ترامب القوة ضد المحتجين

Date: 2020-06-02 07:56:16
بايدن يندد باستخدام ترامب القوة ضد المحتجين

ترامب يواصل هجومه على بايدن ويدعو لقلب نتيجة الانتخابات

Date: 2020-11-26 11:05:08
ترامب يواصل هجومه على بايدن ويدعو لقلب نتيجة الانتخابات

ترامب: إذا فاز بايدن على الأمريكيين "تعلم الصينية"

Date: 2020-08-12 04:44:24
ترامب: إذا فاز بايدن على الأمريكيين "تعلم الصينية"

توقعات بتأخر إعلان الفائز بالانتخابات الأميركية

Date: 2020-11-01 17:34:06
توقعات بتأخر إعلان الفائز بالانتخابات الأميركية