ترامب: بإمكاني إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا في 24 ساعة

شفق نيوز / كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يمكن تسوية الصراع في أوكرانيا "باتفاق" في غضون 24 ساعة فقط، بل وزاد على ذلك بأن هذه الحرب لم يمكن لها أن تندلع لو كان رئيساً.

وبحسب ما نشرته مجلة newsweek الأمريكية فقد قال ترامب إنه "لو كان حالياً في منصب رئيس الإدارة الأمريكية، لكان بإمكانه تحقيق تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة".

وأضاف ترامب: "إذا كنت رئيساً، فلن تحدث الحرب الروسية/الأوكرانية أبداً، ولكن حتى الآن، إذا كنت رئيساً، فسأكون قادراً على التفاوض حول نهاية هذه الحرب المروعة والسريعة في غضون 24 ساعة". "هذه خسارة مأساوية للحياة البشرية!".

وفي وقت سابق، حذر ترامب على موقع Truth Social من أن خطة إدارة بايدن لإرسال 31 دبابة M1A1 Abrams إلى أوكرانيا قد تؤدي إلى حرب عالمية.

إنهاء الصراع بصفقة

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق تعليقاً على تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا بأنه يجب إنهاء الصراع بصفقة، وعدم إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف.

كذلك، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، أمس الخميس، إن الإدارة الأمريكية مستعدة للنظر في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على روسيا، في محادثات جادة بشأن أوكرانيا. إلا أنها شددت في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تريد ضمان استعادة كييف السيطرة على الأراضي التي أصبحت جزءاً من روسيا، أو التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

رداً على ذلك، أشار رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي إلى أن رسالة نولاند غير مقبولة بالنسبة لموسكو، لأن القرارات التاريخية لا يمكن أن تتغير من أجل وعود بمراجعة العقوبات.