ترامب: بيلوسي "حيوانة" وبايدن "تائه"

شفق نيوز/ وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بأنها "حيوانة"، وذلك في كلمة ألقاها أمام حشد جماهيري، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

وقال ترامب الذي كان يتحدث لأنصاره في مدينة دايتون بولاية أوهايو، في تعليقه على حادثة ارتكبها أحد رجال العصابات في أمريكا: "لقد ضربه على رأسه بعصا بيسبول وطعنه 32 طعنة بشكل وحشي، لقد كان حيواناً"، حسب قوله.

وأضاف ترامب: "قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها من الحيوانات كذلك"، بحسب تعبيره، فيما تفاعل معه أنصاره بالصراخ عقب وصفه لبيلوسي بـ"الحيوانة".

ويتهم ترامب، بيلوسي بأنها أقدمت على محاكمته مرتين "بدون سبب"، مشيراً بذلك إلى المحاكمة التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق بسبب اقتحام أنصاره لمبنى "الكابيتول"، في يناير/كانون الثاني 2021، وذلك عقب خسارته في الانتخابات أمام الرئيس الحالي بايدن.

وكان ترامب وبيلوسي قد تبادلا مراراً التصريحات الهجومية ضد بعضهما، ولم يخفيا خلافاتهما عن الملأ، إذ مزّقت بيلوسي في فبراير/شباط 2020، خطاب ترامب بعد الانتهاء مباشرة من إلقاء خطاب "حالة الاتحاد" التقليدي أمام مجلس الشيوخ.

كما سخر ترامب من الرئيس بايدن، وعرض مقطع فيديو أمام أنصاره ظهرت فيه جميع الأخطاء التي ارتكبها بايدن خلال حديثه للأمريكيين، إضافة إلى لقطات أخرى لبعض تصرفات بايدن، التي تظهره تائهاً، ويبدو وكأنه لا يعرف ماذا يفعل. كذلك اتهم ترامب بايدن بأنه "يشن حرباً غير مسبوقة على الطاقة وأسعار الوقود في أمريكا"، وقال مهاجماً الإدارة الأمريكية الحالية: "سينتهي بنا الأمر في حروب نووية مع كوريا الشمالية وروسيا وغيرها"، وأضاف: "كانت لدينا حدود هي الأكثر أماناً قبل عامين، الآن نتعرض لغزو منها".

وفي سياق متصل، قال ترامب خلال كلمته في ولاية أوهايو، إنّه سيصدر "إعلاناً مهماً جداً" الأسبوع المقبل، وسط تكهنات بأنه قد يكشف عن خوضه الانتخابات الرئاسية عام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض.

وأضاف ترامب في هذا الصدد: "من دون التقليل من أهمية الانتخابات المهمة جداً، بل المصيرية غداً (...) سوف أقوم بإعلان مهم جداً الثلاثاء، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، في مارالاغو، في بالم بيتش بفلوريدا". ترامب الذي لم يُقر أبداً بحقيقة خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020، كان قد لمّح على مدى شهور إلى استعداده لدخول هذا المعترك مجدداً.

ويأتي تصريح ترامب في وقت حذّر الرئيس جو بايدن الأمريكيين عشية انتخابات التجديد النصفي، من أن الديمقراطية على المحك، في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي ستجري اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قائلاً إنّ "هذه فرصتكم للدفاع عنها". أضاف بايدن أمام حشد من أنصار الحزب الديمقراطي في مهرجان انتخابي، الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في بوي بولاية ميريلاند: "نستشعر في داخلنا أنّ ديمقراطيتنا في خطر، ونعلم أن هذه اللحظة هي فرصتكم للدفاع عنها"، مضيفاً: "سنحقق ذلك". يأتي هذا فيما أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس، الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني، تراجع شعبية بايدن إلى 39%؛ ما يعزز توقعات المراقبين المستقلين لانتخابات التجديد النصفي‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬للكونغرس، بأن الحزب الديمقراطي في طريقه لأن يتكبد خسائر في الانتخابات. يُعزز تراجع شعبية بايدن التوقعات بأن يفوز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب، ومن المحتمل أيضاً مجلس الشيوخ، فيما ستُعد السيطرة على مجلس واحد من مجلسي الكونغرس كفيلة بأن تمنح الجمهوريين السلطة، لتعطيل جدول أعمال بايدن التشريعي.