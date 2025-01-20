ترامب بعد أدائه اليمين الدستوري: العهد الذهبي لأميركا يبدأ الآن ولن نسمح باستغلالنا

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة بدأت الآن "العهد الذهبي"، فيما أكد أنه لن يسمح بـ"استغلال" أميركا مجدداً.

وقال ترامب في خطاب رئاسي بعد أداءه اليمين الدستوري، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز "العهد الذهبي لأميركا يبدأ الآن، كما أننا لن نسمح بأن يتم استغلالنا بعد الآن".

وأضاف "علينا أن نكون صادقين إزاء التحديات التي نواجهها وأعداؤنا يحاولون التأثير على الكثير من أمورنا"، مشدداً "لن أسمح بعد الآن باستغلال وزارة العدل كسلاح سياسي".

وتابع "أميركا ستصبح قريباً أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق"، لكنه لم ينكر أن "هناك أزمة ثقة في حكومتنا التي أخفقت في حماية المواطنين".

واعتبر ترامب أن "حكومتنا فشلت في حماية مواطنينا الذين يلزمون بالقانون بينما دافعت عن مجرمين مدانين، كما أن الحكومات السابقة أخفقت في حماية حدود بلدنا".

وقال "حاولوا قتلي والقضاء عليّ وحياتي أنقذت لأجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وأضاف "قواتنا المسلحة ستركز على مهمتها الوحيدة وهي إلحاق الهزيمة بأعداء أميركا، وجيشنا سيكون الأقوى على مستوى العالم".

وألمح ترامب "قبل يوم واحد من تسلمي المنصب، الرهائن في الشرق الأوسط عادوا إلى منازلهم".