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ترامب: النتائج بدأت تتغير بشكل غريب في ولايات كنت متقدماً بها يوم أمس

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-04T15:21:42+0000
ترامب: النتائج بدأت تتغير بشكل غريب في ولايات كنت متقدماً بها يوم أمس

شفق نيوز/ ابدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استغرابه من تغير بنتائج بعض الولايات، ضمن سباق الانتخابات الأمريكية.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "الليلة الماضية كنت متقدمًا تقريبًا في كثير من الولايات الرئيسية في مراكز يتم إدارتها من قبل الديمقراطيون".

وأضاف: "فجأة بدأت كل ذلك يختفي واحدًا تلو الآخر بشكل سحري بعد فرز أصوات مفاجأة في مراكز الاقتراع".

وتابع: "هذا غريب جدًا وأعتقد أن منظمي استطلاعات الرأي أدركوا ذلك".

وشهدت ولاية ويسكونسن الأمريكية، حتى هذه اللحظة تقدم مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، بفارق ما يقرب من 20 ألف صوت على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. 

ووفقا لصحيفة " يو اس ايه توداي"، فإنه مهما كانت النتيجة النهائية، ستكون هذه هي المرة الرابعة في 6 انتخابات رئاسية يتم فيها تحديد ولاية ويسكونسن بأقل من نقطة مئوية. وستكون هذه هي المرة السادسة في ثمانية سباقات رئاسية يفشل فيها الفائز في الوصول إلى 50٪.


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