ترامب: المفاوضات مع إيران لا قيمة لها ولن يبقى أحدٌ ليقول "نحن نستسلم"

شفق نيوز - واشنطن

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير مهتم بالتفاوض مع إيران، ملوحا باحتمال ألا تنتهي الحرب مع إيران إلا عندما لا يكون لهذا البلد جيش فعال أو أي قيادة متبقية في السلطة.

وفي حديث للصحفيين ​على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، قال ترامب إن الحملة الجوية قد تجعل من المفاوضات مسألة لا قيمة لها في حال قُتلت جميع القيادات الإيرانية المحتملة ودُمّر الجيش الإيراني.

وأضاف ترامب "في مرحلة ‌ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول "نحن نستسلم'".