عن اقتراب المعارضة من دمشق.. ترامب: سوريا ليست صديقتنا فلا تتدخلوا

شفق نيوز/ حث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم السبت، إن الولايات المتحدة على عدم التدخل في الأحداث المتسارعة التي تشهدها سوريا، وسط تقدم فصائل المعارضة نحو العاصمة دمشق.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "سوريا في حالة فوضى وهي ليست صديقة للولايات المتحدة، والمعركة ليست معركة أمريكا"، ناصحاً الإدارة الحالية بـ"تركها وعدم التدخل".

ورأى أن "روسيا غير قادرة على إيقاف تقدم المعارضة في ⁧‫سوريا‬⁩ بسبب انشغالها في أوكرانيا"، مردفاً: "يبدو أن المعارضة السورية تتحرك بشكل كبير للإطاحة بالأسد".

‎وقبل قليل، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى أهمية إجراء "حوار سياسي" بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وفصائل المعارضة، وسط هجوم غير مسبوق تشنه الفصائل، أتاح لها السيطرة على مناطق عدة، في تحول مفاجئ لمواقف طهران الداعمة للنظام السوري، منذ أكثر من 13 عاماً.

‎وقال عراقجي خلال اجتماع في الدوحة بين موسكو وأنقرة وطهران إن "الحوار السياسي بين الحكومة السورية والمجموعات المعارضة المشروعة يجب أن يبدأ"، وذلك عقب لقاء جمعه في الدوحة بنظيريه الروسي والتركي.

‎وقبل ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن انهيار نظام الأسد في سوريا، "تحول دراماتيكي" قد يغير واقع الشرق الأوسط.

‎ونقلت الهيئة عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن "حكومة بنيامين نتانياهو تستعد لانهيار كامل لنظام الأسد في سوريا"، مردفين بالقول: "رصدنا هروبا جماعيا لجنود النظام في جميع انحاء سوريا".

‎وكانت وكالة رويترز، قد أفادت بوقت سابق من اليوم، بأن فصائل المعارضة السورية المسلحة دخلت مدينة حمص من محوري الشمال والشرق.

‎وأعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، بدء "معركة مدينة حمص" من اجل فرض السيطرة عليها والتوجه نحو دمشق التي تخضع لسيطرة الرئيس بشار الاسد.