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ترامب "القلق": بايدن ستكون لديه اسئلة المناظرة مسبقاً

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-09T05:47:43+0000
ترامب "القلق": بايدن ستكون لديه اسئلة المناظرة مسبقاً

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قلق من أن منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن، سيعرف مسبقا الإجابات عن الأسئلة المعدة للمناقشة، إذا تمت المناظرة التلفزيونية التالية، بشكل افتراضي.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سنرى ما سيحدث لاحقا، لكنني لست معنيا بإجراء مناقشات افتراضية''.

وتابع ترامب القول: "أنا لست جو بايدن، لن أجري مناظرات افتراضية جالسا أمام شاشة الكمبيوتر". وأكد ترامب، أن قرارات لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، تثير الضحك لديه.

وقال ترامب: "في هذه الحالة، ستكون لدى (بايدن) الأجوبة. سيقدمون له الإجابات تماما كما يخبرونه عادة بالأسئلة التي ستطرح في المؤتمرات الصحفية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يعطونه الإجابات وكذلك الأسئلة مسبقا. هل يمكن اعتبارها مؤتمرات صحفية؟"

واقترح ترامب إجراء المناقشة المباشرة التالية، دون مساعدة لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، باستخدام منصة مستقلة لهذا الغرض.

 

 


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