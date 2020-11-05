ترامب الغاضب يغرد: أوقفوا عدّ الأصوات

شفق نيوز/ طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، وقف "عد" الأصوات في الولايات التي تواصل فرز أصوات الناخبين فيها، بعد نحو يومين من الاقتراع في الانتخابات.

وكتب، ترامب على تويتر: "أوقفوا العد":

وحصلت حملة الرئيس الأميركي على 214 صوتا في المجمع الانتخابي، فيما فاز منافسه، جو بايدن، بـ253 صوتا، بعد إعلان النتائج في العديد من الولايات، حتى الآن.

وهناك ولايات لا تزال مستمرة في فرز الأصوات مع توالي وصول الأصوات الغيابية، وهي القضية التي كانت مثار جدل قبل وبعد يوم الاقتراع.

وطالبت حملة ترامب بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، ورفعت دعوى قضائية في ولاية ميشيغان لمنع فرز الأصوات.

وحذر الرئيس الأميركي مرارا من التصويت في الانتخابات عبر البريد قائلا إنه يفتح المجال أمام "التزوير" و"تأخر إعلان النتائج".

وتجمع حشد من أنصارترامب، خارج مركز انتخابي في ولاية أريزونا، مساء الأربعاء، بعد مزاعم حول وجود تعمّد بعدم احتساب أصوات الرئيس الجمهوري، بحسب "رويترز".

وهتف المتظاهرون، خارج إدارة انتخابات مقاطعة ماريكوبا في فينكس، "أوقفوا السرقة!" و "احسبوا صوتي"، علماً أنّ بعض وسائل الإعلام أعلنت فوز بايدن في أريزونا لكن حملة ترامب تقول إن الأمر لم يحسم بعد.

وفوز بايدن بأريزونا سيعطي الديمقراطيين 11 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.

وتقول "رويترز" إن شبكة "فوكس نيوز" ووكالة "أسوشيتد برس" أعلنتا فوز باين بولاية أريزونا، على الرغم من أنه تم فرز ما يزيد عن 70 في المائة من الأصوات.

وهتف بعض المتظاهرين البالغ عددهم 200 متظاهراً "عار على فوكس". وقال أحد المتظاهرين، ويدعى كريس مايكل (40 عاماً)، إنه جاء للتأكد من عدّ جميع الأصوات، وإنّ الفرز تم بشكل "أخلاقي وقانوني".

مع استمرار احتساب الأصوات في ولايات رئيسية عدة، اتهم ترامب الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات، ورفع دعاوى قضائية في ولايات مختلفة.

وبعد ظهر الأربعاء، في وسط مدينة ديترويت، منع 30 شخصاً، معظمهم من الجمهوريين، من دخول قاعة فرز الأصوات وسط مزاعم من أن فرز الأصوات كان مزوراً.



