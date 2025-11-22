ترمب: الصراع في أوكرانيا يقترب من التسوية

شفق نيوز- واشنطن

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن اعتقاده بأن الصراع في أوكرانيا يقترب من التسوية، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال من المبكر الجزم بذلك حاليا.

وخلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض بعد لقاء مع عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، قال ترمب متحدثا عن آفاق التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا: "أعتقد أنهم يقتربون من ذلك بشكل كبير، لكنني لا أريد إطلاق التوقعات".

وأشار إلى أنه كان يأمل في تسوية أسرع للأزمة، موضحا: "ظننت أن الأمر قد يتم بوتيرة أسرع نظرا لعلاقاتي الجيدة جدا مع الرئيس 'الروسي فلاديمير' بوتين"، مضيفا: "لكن رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين"، في إشارة إلى ضرورة تجاوب الطرفين.

وأكد ترمب أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الموافقة على الخطة الأميركية للتسوية في أوكرانيا، مضيفا: "قلت له أنت لا تملك الأوراق وأعتقد أنه كان عليه عقد اتفاق سلام منذ سنة أو سنتين".

كما كرر ترمب انتقاداته لسلفه، جو بايدن، قائلا: "هذه الحرب لم يكن ينبغي لها أن تبدأ. أنا ألوم الشخص الذي كان يجلس أيضا خلف هذه الطاولة".