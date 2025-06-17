ترامب: اتوقع عدم تخفيف إسرائيل هجماتها على إيران

شفق نيوز/ استبعد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، ان تخفف اسرائيل هجماتها ضد ايران، مجددا تهديده بضرب إيران في حال استهدفت المصالح الامريكية في المنطقة.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة (CBS) الامريكية، إن "إيران قريبة جدا من امتلاك السلاح النووي"، مردفا بالقول: نريد تخلي إيران عن برنامجها النووي بالكامل ونأمل القضاء على هذا البرنامج.

وأضاف، أن امريكا تريد نهاية حقيقية للمشكلة النووية مع ايران.

واستطرد بالقول: لم أقل إنني اسعى الى وقف اطلاق النار بين اسرائيل وايران، متوقعا عدم تخفيف إسرائيل هجماتها على إيران.

وقال ترامب أيضا "قد نرسل جيه دي فانس او ويتكوف للقاء المسؤولين الإيرانيين"، لإكمال المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.

وذكر الرئيس الامريكي، إنه "لا دلائل على مساعدة روسيا او كوريا الشمالية لإيران"، لافتا الى أن "إيران تعلم جيدا اننا سنرد بقوة اذا اقدمت على اي فعل يضر الشعب الأمريكي".