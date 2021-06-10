تراجع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا و27إصابة جديدة.

وقال الرئيس المشترك للهيئة الدكتور جوان مصطفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الوفاة هي لرجل وامرأتين من الطبقة، فيما توزعت الإصابات بواقع 18 امرأة و9 رجال، إضافة إلى حالتي شفاء".

وبين أن الاصابات الجديدة 6 منها في كوباني، و6 في منبج، و5 في الطبقة، و3 في كل من الحسكة والرقة، وحالتان في مخيم الهول، وحالة واحدة في كل من القامشلي وديرك.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان الحالات الجديدة 18 ألفاً و193حالة، منها 744 حالة وفاة، و1841حالة شفاء.