تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في القامشلي والحسكة

شفق نيوز/ تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرق سوريا بعد فرض حظر تجوال كلي ينتهي مساء اليوم السبت.

وقال مصدر من الهلال الأحمر الكوردي لوكالة شفق نيوز، إن "عدد حالات الإصابة بكورونا تراجعت بشكل كبير في الحسكة والقامشلي جراء سلسلة من الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء وآخرها الإغلاق الكلي".

وأوضح المصدر الطبي، أنه "قبل تطبيق الحظر الكلي كنا نتلقى عشرات الاتصالات بشكل يومي من مواطنين يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، لكن منذ اليوم الرابع من حظر التجوال تراجعت حالات الإصابة والاشتباه بنسبة 80%".

وفرضت الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حظراً كلياً على أربعة مدن (الحسكة – القامشلي – الرقة – الطبقة) لمدة عشرة أيام ينتهي اليوم السبت على خلفية تسجيل ارتفاع في اعداد الإصابات بكورونا في المنطقة.

وقال مصدر مطلع من الإدارة الذاتية لوكالةشفق نيوز إن خليلة الأزمة في إقليم الجزيرة التابعة للإدارة الذاتية تتجه لاتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الجائحة من ضمنها فرض حظر جزئي في المنطقة.

وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قد أعلنت الأربعاء عن تسجيل حالتي وفاة و33 إصابة بكورونا و5 حالات شفاء بحسب هيئة الصحة