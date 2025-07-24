تراجع أرباح ومبيعات "تسلا" الأمريكية وقانون ترامب يفاقم الوضع

شفق نيوز- متابعة

أظهر أحدث تقرير أرباح، أصدرته شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات، استمرار التراجع في الإيرادات، وذلك في أعقاب انخراط الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في السياسة.

وحذرت الشركة من أن مشروع القانون الضريبي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب مؤخرا سيفاقم الوضع.

وأرجعت الشركة انخفاض أرباحها المستمر إلى عدة عوامل، من بينها تراجع تسليمات المركبات، لكنها أكدت أن التحدي الرئيسي يتمثل في القانون الضريبي الجديد الذي أقر هذا الشهر، والذي يتوقع أن يكون له آثار تتجاوز إنهاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار للمستهلكين عند شراء سيارة كهربائية جديدة.

وقال المدير المالي للشركة، فيبهاف تانيجا، خلال مكالمة الأرباح مع ماسك إن "مشروع القانون الضخم الجديد (The One Big Beautiful Bill ) يتضمن العديد من التغييرات التي ستؤثر في أعمالنا".

وأوضح أن القانون الجديد ألغى العقوبات التي كانت تفرض على شركات السيارات غير الملتزمة بمعايير الانبعاثات، وهو ما سيشكل تحديا مستمرا أمام "تسلا"، التي شهدت انخفاضا في مبيعات أرصدة الانبعاثات، نتيجة تزايد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية.

وأشار ماسك خلال المكالمة، إلى أن القيادة الذاتية والروبوتات ستكون المحرك الأساسي لانتعاش "تسلا"، لكن أيا من هذين المجالين لا يولد إيرادات كبيرة حاليا، ما يعني أن المستثمرين سيحتاجون إلى قدر من الصبر.