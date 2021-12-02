تراجع الولادات وتدني الخصوبة يدقان ناقوس الخطر في بلد الـ1.4 مليار نسمة

شفق نيوز / أشّرت بيانات صادمة في الصين، يوم الخميس، تراجع عدد الولادات، وتدني مستوى الخصوبة، خلال العامين الحالي والماضي.

والصين، هي البلد الأكثر كثافة سكانية حول العالم، إذ يتجاوز عدد السكان هناك حاجز 1.4 مليار نسمة، وهو ما يشكل نحو 20 بالمئة من سكان الأرض.

وجاء في بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الصيني، أن "البلاد سجلت انخفاضا قياسيا في عدد المواليد لم تشهده منذ تأسيسها، وهو ما ينذر بتوجه الوضع نحو الأسوأ، كما بلغ معدل الخصوبة 1.3 فقط، العام الماضي وهو من بين أدنى المعدلات في العالم وأقل حتى من اليابان التي بلغ فيها المعدل 1.34.

وبحسب البيانات، فإن "سِجل المواليد لعام 2020 أظهر أن البلاد شهدت معدل ولادة لم يتجاوز 8.5 طفل لكل ألف شخص، ويعد المعدل المسجل الأدنى منذ تأسيس الصين الشيوعية في 1949".

وبحسب التعداد الوطني في مايو/آيار 2020، ولد 12 مليون طفل فقط، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 18% عن عدد المواليد المسجل في 2019 والذي بلغ 14.65 مليون طفل.

وتوقع خبراء دخول الصين في نمو سكاني سلبي، في وقت أبكر مما كان يعتقد سابقا، وقال جيمس ليانج، الباحث الاقتصادي بجامعة بكين: "من توقعاتنا الأولية المستندة إلى بيانات مؤقتة (في عام 2021) من المرجح جدا أن يتم تسجيل حوالي أو حتى أقل من 10 ملايين مولود".

وكانت الصين، قد أعلنت في 2015 السماح بإنجاب طفلين فقط لكل زوجين، إلا أن انخفاض المواليد عاما بعد عام، دفعها من جديد إلى تخفيف السياسة والسماح بإنجاب ثلاثة أطفال.