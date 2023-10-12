تدفق "هائل" للمهاجرين نحو جزر الكناري الإسبانية

شفق نيوز/ أعلنت خدمات الطوارئ في جزر الكناري الإسبانية، يوم الخميس، أن عدد المهاجرين الوافدين إلى الأرخبيل تجاوز 20 ألفاً، مع وصول ثاني فوج منهم إلى ميناء لاريستينجا "إل هييرو".

ووفقاً لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، شهد تدفق المهاجرين على جزر الكناري ارتفاعاً لافتاً وصل ذروته منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إذ شهدت وصول 5.244 شخصاً خلال أحد عشر يوماً، وفق لموقع "إرم نيوز" الإماراتي.

وبحسب تقرير خدمات الطوارئ، فإن يوم أمس الأول الثلاثاء شهد وصول 674 مهاجراً على متن عدة مراكب بحرية إلى جزر الكناري - إل هييرو.

وخلال الساعات الأولى من يوم أمس الأربعاء وصل فوج آخر مشكل من 199 مهاجراً.

وبلغ عدد المهاجرين الذين توافدوا منذ شهر أيار/ مايو الماضي على جزيرة "إل هييرو" خلال 5 أشهر ونصف فقط، يعادل نصف العدد الإجمالي لسكان الجزيرة.

ومع بقاء شهرين ونصف على نهاية العام الحالي، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا خلال 9 أشهر ونصف قد تجاوز العدد الإجمالي لكل المهاجرين الذين وصلوا عام 2022، والبالغ عددهم 15 ألفاً و862 مهاجراً.

بل إن حصيلة هذا العام قبل انقضائه، تقترب من حصيلة عامي 2020 و2021 التي كانت قياسية غير مسبوقة، حيث بلغت على التوالي: 23 ألفاً و271 مهاجراً في العام الأول، و22 ألفاً و316 مهاجراً في العام التالي.

ونتيجة ذلك، تقوم وزارة الداخلية بنقل أولئك الذين يصلون إلى ميناء "لا ريستينجا" إلى جزر أخرى في نفس يوم وصولهم؛ وذلك لتوفير موارد الاستقبال الأولية الشحيحة لدى إل هييرو.