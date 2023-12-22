"تدعمهم سفينة تجسس".. البيت الأبيض يتهم إيران بالتخطيط لعمليات الحوثيين في البحر الأحمر

شفق نيوز/ اتهم البيت الأبيض، يوم الجمعة، إيران بالتخطيط لعمليات الحوثيين ضد السفن التجارية الإسرائيلية والمتجهة الى إسرائيل في البحر الأحمر.

ونقلت رويترز عن البيت الأبيض، أن "إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر".

من جانبها ذكرت وول ستريت جورنال عن مسؤولين، أن "سفينة تجسس إيرانية تساعد الحوثيين بتوجيه الهجمات على سفن البحر الأحمر".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكرت وكالة بلومبرغ، أن حركة الناقلات عبر مضيق باب المندب، في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، شهدت انخفاضا حادا بسبب الهجمات على السفن في المنطقة، ما يؤدي إلى مزيد من تعطيل شريان رئيسي للتجارة العالمية.

وحتى الآن هذا الأسبوع، دخلت حوالي 30 ناقلة فقط، بما في ذلك ناقلات النفط الخام والوقود، إلى مضيق باب المندب، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرغ. ويعادل ذلك انخفاضًا يزيد عن 40% مقابل المتوسط اليومي خلال الأسابيع الثلاثة السابقة، وفقاً لما نشره موقع "العربية نت".