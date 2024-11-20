تدرب على الاغتيالات في العراق.. اعتقال "قادر جليك" بعملية للمخابرات التركية

شفق نيوز/ أعلنت المخابرات التركية، يوم الأربعاء، القبض على قادر جليك، المدرج ضمن القائمة الرمادية للمطلوبين والمرتبط بحزب العمال الكوردستاني، بعملية أمنية نفذتها بإحدى دول الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر أمنية قولها إن "(جليك) العضو بتنظيم (الحزب الشيوعي الماوي)، متورط أيضا بأنشطة وفعاليات مع حزب العمال الكوردستاني"، مشيرة إلى أن "جليك أُحضر إلى تركيا وجرى تسليمه لقوات الأمن".

ولفتت المصادر، إلى أن "جليك شارك في أنشطة الهيكلة غير القانونية للحزب الشيوعي الماوي في إسطنبول بين عامي 2011 و"2016، مبينة أنه "بعد أنشطته غير القانونية في تركيا انتقل إلى شمال العراق عام 2016، وتلقى تدريبات على الاغتيالات في معسكرات (العماليين)، كما تورط منذ عام 2018 بأنشطة مسلحة شمال سوريا بالتنسيق مع عناصر حزب العمال الكوردستاني".