تداعيات هجوم بوندي.. تدنيس مقبرة إسلامية برؤوس خنازير

شفق نيوز- سيدني

تعرضت مقبرة إسلامية في أستراليا، يوم الأثنين، لعملية تخريب، حيث وُضعت رؤوس خنازير مقطوعة عند مدخلها، في وقت دعا فيه قادة البلاد إلى الهدوء عقب الهجوم المسلح الذي وقع يوم أمس.

وأظهرت صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تدنيس مقبرة إسلامية في ضاحية ناريلان جنوب غربي سيدني، حيث عثر على رؤوس خنازير مذبوحة وأجزاء من أجسادها عند مدخل المقبرة، وذلك عقب مذبحة بوندي".

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة إنها "تلقت قرابة الساعة السادسة صباح الاثنين بلاغات حول وجود بقايا حيوانات عند مدخل مقبرة تقع على طريق ريتشاردسون في ناريلان".

وأضافت أن "عناصرها توجهوا إلى المكان وعثروا على عدة رؤوس خنازير، وباشروا على الفور تحقيقا في الحادث"،فيما أكدت لاحقا أن هذه "الرؤوس أزيلت وتم التخلص منها بالطريقة المناسبة"، مشيرة إلى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة".

ويزعم أن نافيد أكرم، البالغ من العمر 24 عاما، وساجد أكرم، البالغ 50 عاما، أطلقا النار على فعالية يهودية بمناسبة عيد الحانوكا أمس الأحد.

وارتفع عدد القتلى إلى 16 شخصا، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام ورجل يبلغ 40 عاما، توفيا متأثرين بجروحهما في المستشفى.

وفي كلمة وجهها إلى سكان الولاية مساء امس الأحد، دعا مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مال لانيون المواطنين إلى "التحلي بالهدوء، وعدم السعي إلى أي أعمال انتقامية، وتجنب الانجرار وراء الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى".

وأكد أن "هذا وقت للهدوء"، مشددا على أن "الشرطة تتعامل مع القضية بجدية وسرعة، وقد اتخذت إجراءات حاسمة"، داعيا المجتمع إلى إتاحة "المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بعملها، مع وعد بمواصلة إطلاع الرأي العام على مستجدات التحقيق".