تداعيات كورونا.. "التعب المزمن" يصيب 600 ألف ألماني

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد في العاصمة الألمانية برلين، يوم الإثنين، مؤتمر طبي دولي يشارك فيه نحو 200 طبيب وعالم، لمناقشة تطورات انتشار ظاهرة "متلازمة التعب" في ألمانيا، بالتزامن مع اليوم العالمي لمتلازمة "التعب المزمن".

وكشف خبراء في ألمانيا عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بمتلازمة التعب المزمن (ME/CFS)، منذ بداية جائحة كورونا، وسط تحذيرات من نقص الوعي الطبي وصعوبة العلاج.

ووفقاً لبيانات شركات التأمين الصحي وجمعيات متخصصة، يعاني نحو 600 ألف شخص في ألمانيا من هذا المرض المزمن، الذي يعرف علمياً باسم "التهاب الدماغ والنخاع العضلي"، متلازمة "التعب المزمن".

وقالت مديرة مركز "شاريتيه فاتيج" في برلين لعلاج الإنهاك المزمن، كارمن شايبنبوجن، إن "الأعداد قد تكون تضاعفت خلال فترة الجائحة"، مشيرة إلى أن "المرض يصيب بشكل خاص فئة الشباب".

وأكدت شايبنبوجن أهمية تسليط الضوء على النقص في الإمدادات الطبية والأدوية الخاصة بالمتلازمة و"كوفيد الطويل"، موضحة أن خيارات العلاج ما تزال محدودة.

كما انتقدت عدم تدريس المتلازمة بشكل كافٍ في الكليات الطبية، مما يزيد الحاجة إلى برامج تدريبية متخصصة.

وتتميز المتلازمة بأعراض تستمر لأكثر من ستة أشهر، أبرزها الإرهاق الشديد، وصعوبة التركيز، ومشاكل النوم، إلى جانب تفاقم الأعراض بعد أي مجهود بدني أو ذهني.

وازدادت شهرة المرض خلال كورونا نظراً لارتباطه بظاهرة "كوفيد الطويل"، إذ قد تبدأ الإصابة بالمتلازمة بعد عدوى فيروسية.