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تخطيط لإنشاء مركز تدريب لداعش في ولاية امريكية 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-27T05:05:39+0000
تخطيط لإنشاء مركز تدريب لداعش في ولاية امريكية 

شفق نيوز/ كشفت وزارة العدل الأميركية، يوم السبت، عن مخطط لإنشاء مركز تدريب للأشخاص الراغبين في القتال في صفوف تنظيم"داعش" في ولاية نيو مكسيكو جنوب الولايات المتحدة.

وقالت العدل الأميركية إن رجلا من ولاية نيو مكسيكو اتُهم بمحاولة إنشاء مركز تدريب للأشخاص الراغبين في القتال في صفوف تنظيم داعش.

واتهمت هيئة محلفين اتحادية كبرى في 23 أغسطس/ آب هيرمان ليفون ويلسون (45 عاما) من ألباكركي بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية من خلال إنشاء "مركز لداعش" في نيو مكسيكو، وفقا لبيان وزارة العدل.

وذكر البيان أن الهدف من إنشاء المركز كان تعليم أيدلوجية تنظيم داعش وتوفير التدريب على "المناورات التكتيكية وفنون الدفاع عن النفس" والعمل كملاذ آمن للأفراد الذين يستعدون للسفر والقتال باسم التنظيم في الولايات المتحدة وخارجها.

 وقال البيان إن ويلسون، المعروف أيضا باسم بلال عبد الله، ساعد في إدارة منصة على الإنترنت روجت للتجنيد في صفوف تنظيم داعش وناقشت شن هجمات في الولايات المتحدة وخارجها.

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