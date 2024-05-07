"تحييد" اثنين من "العماليين" في دهوك بغارة جوية تركية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، عن "تحييد" اثنين من عناصر حزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول" التركية، إنها تواصل بشكل "فعال وحاسم عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب في منبعه".

وأضافت أنها "حيدت" اثنين من عناصر حزب العمال الكوردستاني إثر غارة جوية استهدفت منطقة كارة شمالي دهوك.

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها العراق وسوريا وإيران.

ويتخذ التنظيم من جبال قنديل في إقليم كوردستان معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.