تحملان مخدرات.. الأردن يسقط طائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأردنية، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة، قادمتين من سوريا.

وذكر مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وقال المصدر، بحسب بيان نشره موقع القيادة العامة، إن "الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكدت القوات المسلحة الأردنية عزمها التعامل "مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وكان الجيش الأردني أعلن في الرابع من سبتمبر الجاري، إسقاط طائرة مسيرة صغيرة تحمل مواد مخدرة قادمة من سوريا أيضا.

وإلى جانب السعودية وعدد من دول الخليج، عبرت عمان عن قلقها بشأن تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى المملكة، بالأخص مخدرات الكبتاغون التي تسبب الإدمان، والتي أضحت تجارة بالمليارات في سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية، بحسب أسوشيتد برس.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والحكومات الغربية اتهمت رئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفاءه في حكومة سوريا التي واجهت ضغوطا مالية بالإشراف على إنتاج الكبتاغون وفرضت عقوبات ضد أقارب للأسد، وتجار مخدرات من لبنان ورجال أعمال وغيرهم من المتعاونين في سوريا، بسبب دورهم في هذه التجارة.