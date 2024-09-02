تحليل.. دولة تزيد مبيعاتها العسكرية لإسرائيل بشكل كبير

شفق نيوز/ كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، يوم الاثنين، عن ارتفاع مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل بشكل كبير على الرغم من الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

وذكرت الصحيفة أن شركة يوغو إمبورت-إس دي بي آر، المملوكة للدولة "صدرت أسلحة بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار إلى إسرائيل في يوليو/تموز، مما يرفع القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة والذخيرة الصربية إلى البلاد في عام 2024 إلى 23.1 مليون يورو (حوالي 25.5 مليون دولار)".

ورصدت تحليلات هآرتس أن 15 رحلة جوية على الأقل من العاصمة بلغراد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي هبطت في قاعدة جوية إسرائيلية"، لافتة إلى أن الدولة الواقعة في البلقان "استمرت في تجاهل المخاوف بشأن جرائم الحرب المزعومة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة".

يأتي ذلك، رغم تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في مايو/أيار الماضي، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة.

وفي المقابل، ردت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالقول إن "المجلس تبنى قرارا مناهضا لإسرائيل"، مشيرة إلى أنه "في القرار تدين الأمم المتحدة إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر".