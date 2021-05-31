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تحليق مكثف لطائرات "بي-52" الأمريكية فوق دول الناتو

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-31T10:30:54+0000
تحليق مكثف لطائرات "بي-52" الأمريكية فوق دول الناتو

شفق نيوز / أعلن سلاح الجو الأمريكي، عن تحليق مكثف لطائرات "بي-52" الأمريكية فوق دول الناتو، سينطلق يوم الاثنين.

وذكر سلاح الجو في بيان له، أن "القاذفات الاستراتيجية الأمريكية ستحلق يوم 31 مايو/أيار فوق جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو في أمريكا الشمالية وأوروبا".

ووفقا البيان، فإن "القاذفات الاستراتيجية من طراز B-52 ستراتوفورتس ستحلق فوق دول الناتو في أمريكا الشمالية وأوروبا للمرة الثانية كجزء من تناوب قوة مهام القاذفات".

وبي-52 ستراتوفورتريس، هي قاذفة قنابل إستراتيجية بعيدة المدى ذات ثمانية محركات.

وتستخدم هذه القاذفة في سلاح الجو الأمريكي منذ العام 1954، وقد حلت هذه القاذفة محل القاذفتين كونفير بي-36 و بي-47.

وانشئت هذه الطائرات، في فترة الحرب الباردة حيث كان الردع النووي مطلوباً، وتمتلك القدرة على حمل وإلقاء 32000 كيلوغرام (70000 رطل) من القنابل.

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