تحليق كثيف لطائرات إسرائيلية في أجواء لبنان

شفق نيوز / حلقت طائرات إسرائيلية، يوم الأحد، بكثافة في الأجواء اللبنانية بمنطقتي النبطية وإقليم التفاح على ارتفاع متوسط.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بأن "الطيران الحربي المعادي، حلق منذ 3:20 من ظهر اليوم، بكثافة في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أنهى في وقت سابق، مناورات عسكرية بالذخيرة الحية استغرقت 3 أسابيع في مرتفعات الجولان السوري المحتل، قال إنها "تحاكي مواجهة على جبهتي سوريا ولبنان"، وشملت تشكيلات الجيش كافة.