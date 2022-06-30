تحقيق استقصائي يكشف تهريب روسيا لحبوب أوكرانيا "المنهوبة" عبر تركيا

شفق نيوز/ أظهر تحقيق استقصائي لصحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الخميس، تهريب روسيا للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، باستخدام سفن تتحرك من شبه جزيرة القرم في خرق للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

وشارك في التحقيق، الذي نشرته BBC، ثلاثة صحفيين هم "كريس كوك" و"بولينا إيفانوفا"، في لندن، و"لورا بيتل" في أنقرة.

وأشار التحقيق إلى أن سفينة تدعى فيدور، أبحرت جنوبا عبر مضيق البوسفور، هذا الشهر، قبل أن تتوقف في ميناء بانديرما التركي جنوب اسطنبول مباشرة.

وكانت شركة نقل البضائع السائبة الروسية تنقل 9000 طن من الذرة، سلمتها إلى المشتري المحلي Yayla Agro، أحد المنتجين الكبار للبقول والحبوب والأرز في تركيا.

وبحسب الوثائق الرسمية، جاءت الشحنة من ميناء صغير في روسيا على ساحل البحر الأسود. نظرا لعدم وجود عقوبات على الصادرات الغذائية من روسيا، لأنها مصدر رئيسي للحبوب في العالم، فإن هذا لن يمثل أي مشاكل قانونية.

لكن في الواقع، يبدو أن الرحلة جزء من نظام للتجارة في البحر الأسود للتهرب من العقوبات الأخرى المفروضة على روسيا، وربما لتهريب البضائع من أوكرانيا.

وأثبتت "الفايننشيال تايمز"، أن السفينة حملت بالفعل الشحنة في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، المنطقة التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.

وأظهرت الصور التي التقطتها مجموعة ناشطين أوكرانيين تطلق على نفسها Myrotvorets، السفينة فيدور في ميناء سيفاستوبول في 12 يونيو/حزيران.

كما كشفت صور من منصة بلانت لابس، للتصوير عبر الأقمار الصناعية، المعلومات التي توصلت إليها الفايننشيال تايمز.

وأظهرت الصور السفينة وهي راسية في محطة أفال، التي تحمل السفن بالحبوب بما في ذلك الذرة. يبدو أن صور الأقمار الصناعية تظهر ملء السفينة.

وحتى قبل تدفق القوات الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط، كان شحن البضائع من شبه جزيرة القرم غير قانوني بالنسبة للعديد من الشركات، بسبب العقوبات المفروضة منذ 2014.

وترسو ليدي أوجوستا، وهي سفينة شحن ترفع علم جامايكا (موضحة في الصورة باللون الأزرق) ، بجوار صوامع الحبوب ماريوبول.

لكن في الأسابيع الأخيرة، أصبحت الشحنات أكثر إثارة للجدل بعد أن زعمت السلطات الأوكرانية أن موانئ القرم، بما في ذلك سيفاستوبول، تستخدم لتصدير الحبوب المنهوبة من بلادهم، وبصورة أساسية من مناطق الجنوب الشرقي التي احتلتها القوات الروسية هذا العام.

وفي أوائل يونيو/حزيران، اعترفت وسائل الإعلام الرسمية الروسية بأن الحبوب كانت تُرسل من ميليتوبول، في جنوب أوكرانيا المحتل، لتصديرها من شبه جزيرة القرم.

ويشير تحليل الصحيفة لصور الأقمار الصناعية بالإضافة لسجلات الموانئ، إلى أنه في مايو/آيار الماضي وحده، تم تصدير حوالي 140 ألف طن من الحبوب من محطة سيفاستوبول في ثماني شحنات منفصلة، وهو ما يعادل حوالي 6 بالمئة من صادرات الحبوب الروسية المعروفة خلال الشهر.