تحقيقات وطوارئ ماذا جرى للقرم؟

شفق نيوز / أعلنت لجنة التحقيقات الروسية في شبه جزيرة القرم، صباح الاثنين، إرسال مجموعة متخصصة من المحققين، للتحقيق في ملابسات الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.

وذكرت لجنة التحقيقات في بيان: "توجهت قيادة الإدارة الرئيسية للجنة التحقيقات الروسية في جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول، ومجموعة متخصصة من المحققين الأكثر خبرة في القضايا ذات الأهمية الخاصة، ومحققون من القسم الجنائي، للتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على جسر القرم".

وأكدت وزارة الصحة في إقليم كراسنودار في وقت سابق اليوم، إصابة طفلة ومقتل والديها جراء الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.

وكانت السلطات الروسية أعلنت تعليق حركة المرور على جسر القرم بسبب حالة طارئة وقعت على الجسر، بينما أكدت وزارة النقل الروسية تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.

بدورها، أفادت وزارة النقل الروسية، في بيان عبر حسابها على تطبيق "تليغرام"، بلحاق أضرار بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم، نافية المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.