تحقيقات أممية تتهم إسرائيل بجرائم حرب في غزة

شفق نيوز/ توصلت لجنة تحقيق أممية، يوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة بما يشمل "الإبادة" فيما شددت على أن الدولة العبرية ومجموعات مسلحة فلسطينية ارتكبت جرائم حرب.

‎وشكل تقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة" أول تحقيق بالعمق تجريه الأمم المتحدة في مجريات الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية.

‎ورأت اللجنة أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى وجود "هجوم متعمد ومباشر على السكان المدنيين" في قطاع غزة.

وشددت اللجنة على "استهداف رجال وصبيان فلسطينيين عبر جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والاضطهاد الجنساني بالإضافة الى جرائم القتل والنقل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو القاسية".

وسيعرض التقرير الأممي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

‎وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد شكل لجنة التحقيق غير المسبوقة في أيار/مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.