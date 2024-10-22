"تحقيقات في البنتاغون".. موظفة كبيرة متهمة بتسريب خطط الرد الاسرائيلي على إيران

شفق نيوز/ أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم الثلاثاء، بالاشتباه بتورط موظفة كبيرة في البنتاغون بتسريب خطط الرد الاسرائيلي على إيران الى جهات في طهران.

وقال المسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "الموظفة المشتبه بها في عملية تسريب وثائق الخطة العسكرية الإسرائيلية لضرب إيران هي أميركية - إيرانية الأصل وتدعى آريان طبطبائي".

وفي انتظار الإعلان عن نتائج التحقيق الرسمي، أوضح المسؤول أنه تم إبلاغ لجان الاستخبارات والقوات المسلحة في الكونغرس بهذا الأمر، خصوصا وأن المشتبه بها تمتلك "تصريحا سريا عالي المرتبة والذي يمنحها حق الإطلاع على معلومات سرية للغاية.

وفي المعلومات أن المشتبه بها، التي لم تتم إدانتها حتى الآن، آريان طبطبائي، تعمل كمديرة مكتب مساعد وزير الدفاع لويد أوستن للعمليات الخاصة والنزاعات الدولية.

وكان أعضاء في الكونغرس الأميركي، وخصوصا من الجمهوريين، ربطوا اسم المشتبه بها في التحقيقات التي طالت الموفد الأميركي إلى إيران روبرت مالي، والذي أحيل إلى التحقيق بعد الاشتباه بأنه تصرف بمعلومات سرية من دون أخذ إذن مسبق وأنه أقام اتصالات مع شخصيات إيرانية بشكل سري.

وافادت "القناة 14" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الخطة الإسرائيلية للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي، صارت جاهزة، فيما أشارت إلى أنها تتضمن مهاجمة منازل مسؤولين إيرانيين، رداً على "محاولة اغتيال" رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بطائرة مسيرة أطلقها حزب الله على منزله، شمال إسرائيل، قبل أيام.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الخارجية قدّما لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، خطة الرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران مطلع الشهر الجاري.