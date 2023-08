تحطم مقاتلة أمريكية ومقتل قائدها في كاليفورنيا.. فيديو

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أن طيارا عسكريا لقي حتفه في حادث تحطم، بالقرب من قاعدة جوية في كاليفورنيا، لافتا إلى أنه بدأ تحقيقا في الحادث.

وقال سلاح مشاة البحرية في بيان، أن "الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة "إف إيه - 18 هورنت" حين تحطمت، الساعة 11:54 مساء الخميس الماضي بالتوقيت المحلي".

وأضاف البيان أن "أفراد البحث والإنقاذ انتشلوا جثة الطيار من موقع التحطم بالقرب من قاعدة "ميرامار" الجوية لقوات مشاة البحرية في سان دييغو".

ووفقا للبيان، لن يتم الكشف عن هوية الطيار حتى يتم إخطار أسرته.

في السياق، أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلًا عن مسؤول دفاعي لم تكشف هويته، أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية.

