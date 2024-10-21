تحطم طائرتين أمريكيتين ومقتل 6 أشخاص بينهم طيارون

شفق نيوز/ أعلنت البحرية الأميركية، مقتل طيارين اثنين تابعين لها، عقب تحطم طائرة مقاتلة بمنطقة جبلية في ولاية واشنطن غربي البلاد، خلال رحلة تدريبية، في وقت أفادت فيه شرطة ولاية تكساس بأن مروحية تحطمت أمس الأحد عقب اصطدامها في برج راديو في مدينة هيوستن، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل.

وكانت طائرة نفاثة من طراز "إي أيه 18 جي غرولير" تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني قد تحطمت شرق جبل رينييه بعد ظهر الثلاثاء، وفقا لقاعدة ويدبي الجوية التابعة للبحرية.

وانطلقت فرق البحث، بما فيها مروحية من طراز "إم أتش 60 إس" تابعة للبحرية الأميركية، على الفور من القاعدة للبحث طاقم الطائرة في موقع التحطم.

وأعلن مسؤولون العثور على جثتي الطيارين بالاستعانة بجنود من القوات الخاصة التابعة للجيش، مدربين على تسلق الجبال والإنقاذ.

وتم تحديد موقع الحطام الأربعاء، بواسطة طاقم جوي كان يتواجد على ارتفاع حوالي 6 آلاف قدم (نحو 1828 مترا) في منطقة نائية شديدة الانحدار ومليئة بالأشجار شرق جبل رينييه.

وذكر قائد جناح الهجوم الإلكتروني في أسطول المحيط الهادئ الأميركي دافيد غانشي، الخميس، أن تحديد مكان الطيارين المفقودين "بأسرع ما يمكن وبأمان" كان أولويتهم.

في السياق، أفادت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن مروحية تحطمت أمس الأحد عقب اصطدامها في برج راديو في مدينة هيوستن، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل.

وقالت شرطة مدينة هيوستن في مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 19:54 بالتوقيت المحلي عندما اصطدمت طائرة خاصة ببرج راديو في الحي الثاني من المدينة.

وقال المسؤولون إن جميع الأفراد الأربعة الذين لقوا حتفهم كانوا على متن المروحية ولم يصب أحد على الأرض في الحادث.

وبحسب الشرطة لم تتأثر أي من المنازل أو المباني بالحادث باستثناء برج الراديو، لكنها أشارت إلى أن الحريق الذي اندلع نتيجة الحادث امتد لمسافة تتراوح بين شارعين إلى ثلاثة شوارع.

وبينت الشرطة أن الحادث وقع في تقاطع شارع إنجيلكي وشارع إن. إنيس، على بعد خمس دقائق فقط من مينيت مايد بارك، موطن فريق هيوستن أستروس.

ووفقا للبيان فقد تعاملت فرق الإطفاء والدفاع المدني مع الحريق، وجار التحقيق في حيثيات الحادث من قبل سلطات هيوستن ومجلس سلامة النقل الوطني وإدارة الطيران الفيدرالية.