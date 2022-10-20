 تحطم مقاتلة "أف 35" في قاعدة جوية أمريكية.. فيديو  

شفق نيوز/ نجا طيار من حادث تحطم مقاتلته من طراز F-35 في قاعدة "هيل" الجوية جنوب "أوغدن" بولاية يوتا الأميركية، وفقا لـ "فايتر وينغ 388".

وذكرت "سي أن أن"، نقلا عن الموقع، أن "الطائرة F-35A Lightning II تحطمت حوالي الساعة 6:15 مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي، عند الطرف الشمالي من مدرج القاعدة".

https://twitter.com/388fw/status/1582912743052816384

وقال فايتر وينغ 388 في منشور على تويتر إن "الطيار نجا من الحادثة وتم نقله إلى مركز طبي محلي للمراقبة".

وأضاف أن "سبب الحادث غير معروف وسيتم التحقيق فيه. وسيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متوفرة".

وأظهر مقطع فيديو من الموقع تصاعد أعمدة الدخان نتيجة اشتعال النيران بقاعدة القوات الجوية بعد تحطم الطائرة العسكرية.

https://twitter.com/KUTV2News/status/1582908517790339073