سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

 تحطم مقاتلة "أف 35" في قاعدة جوية أمريكية.. فيديو  

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-20T06:30:26+0000
 تحطم مقاتلة "أف 35" في قاعدة جوية أمريكية.. فيديو  

شفق نيوز/ نجا طيار من حادث تحطم مقاتلته من طراز F-35 في قاعدة "هيل" الجوية جنوب "أوغدن" بولاية يوتا الأميركية، وفقا لـ "فايتر وينغ 388".

وذكرت "سي أن أن"، نقلا عن الموقع، أن "الطائرة F-35A Lightning II تحطمت حوالي الساعة 6:15 مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي، عند الطرف الشمالي من مدرج القاعدة".

https://twitter.com/388fw/status/1582912743052816384

وقال فايتر وينغ 388 في منشور على تويتر إن "الطيار نجا من الحادثة وتم نقله إلى مركز طبي محلي للمراقبة".

وأضاف أن "سبب الحادث غير معروف وسيتم التحقيق فيه. وسيتم توفير المزيد من المعلومات عندما تصبح متوفرة".

وأظهر مقطع فيديو من الموقع تصاعد أعمدة الدخان نتيجة اشتعال النيران بقاعدة القوات الجوية بعد تحطم الطائرة العسكرية.

https://twitter.com/KUTV2News/status/1582908517790339073

 

related

مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة في لبنان

Date: 2021-07-08 15:08:11
مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة في لبنان

تحطم طائرة ركاب في الصين على متنها 133 راكبا

Date: 2022-03-21 08:27:36
تحطم طائرة ركاب في الصين على متنها 133 راكبا

تحطم طائرة تقل 9 أشخاص في السويد

Date: 2021-07-08 19:09:09
تحطم طائرة تقل 9 أشخاص في السويد

تحطم طائرة أمريكية على متنها 5 من أفراد المارينز جنوب كاليفورنيا

Date: 2022-06-09 05:13:12
تحطم طائرة أمريكية على متنها 5 من أفراد المارينز جنوب كاليفورنيا

تحطم مروحية روسية على متنها 16 سائحاً أقصى شرق البلاد

Date: 2021-08-12 05:10:37
تحطم مروحية روسية على متنها 16 سائحاً أقصى شرق البلاد

تحطم طائرة عسكرية صينية داخل منطقة سكنية

Date: 2022-06-09 11:10:31
تحطم طائرة عسكرية صينية داخل منطقة سكنية

تحطم طائرة عسكرية أمريكية وإصابة طاقمها

Date: 2021-09-19 20:07:19
تحطم طائرة عسكرية أمريكية وإصابة طاقمها

الحادث الثاني خلال شهر.. وسائل إعلام إيرانية: سقوط طائرة مقاتلة في اصفهان

Date: 2022-06-18 11:16:56
الحادث الثاني خلال شهر.. وسائل إعلام إيرانية: سقوط طائرة مقاتلة في اصفهان