تحطم مروحية أمريكية ومقتل من فيها في هاواي

شفق نيوز / أعلنت البحرية الأمريكية، يوم الأربعاء، مقتل أربعة أشخاص إثر تحطم مروحية تابعة لمتعاقد بجزيرة كاواي في هاواي.

وأوضح بيان لمنشأة الصواريخ الأمريكية في المحيط الهادئ، أن "الطائرة تحطمت على الجانب الشمالي للمنشأة"، مشيرة إلى أن "المروحية كانت تحلق دعما لعملية تدريب".

من جهته، قال المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكية، إن "الوكالة تحقق في تحطم مروحية من طراز Sikorsky" S-61N".

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات من تحطم مروحيتين تابعتين للحرس الوطني في ولاية يوتا الأمريكية، بسبب عاصفة ثلجية.

وتحطمت المروحيتان وهما من طراز "بلاك هوك" خلال عملية تجريها قوات الحرس في الولاية، لكن طاقمي المروحيتين بخير، وفقا لبيانات الحرس الوطني الأمريكي.