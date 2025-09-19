تحطم مروحية أمريكية خلال مهمة تدريبية في واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

صرحت السلطات المحلية في ولاية عاصمة الولايات المتحدة واشنطن، يوم الجمعة، أن مروحية من طراز "بلاك هوك" تابعة للجيش الأمريكي، كانت تقل أربعة جنود من القوات الخاصة، تحطمت في منطقة ريفية قرب قاعدة عسكرية غرب الولاية مساء أمس الأول الأربعاء.

ولم يكشف الجيش عن حالة من كانوا على متن المروحية، ويجري التحقيق في سبب الحادث، حسبما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن الجيش، أن "المروحية، وهي من طراز (إم إتس 60) بلاك هوك، تابعة لفوج طيران العمليات الخاصة رقم 160، سقطت نحو الساعة التاسعة مساء، قرب بحيرة ساميت في منطقة ريفية غرب واشنطن، بالقرب من قاعدة لويس ماكورد المشتركة".

وقال مسؤولون في الجيش، إن "طواقم الطوارئ واجهت صعوبات في الوصول إلى موقع الحادث، بسبب كثافة الغطاء النباتي، وبعد الموقع".

وقالت المقدم المتحدثة باسم الجيش، آلي سكوت، إن "المنطقة ريفية للغاية، وكان من الصعب الوصول إليها، ولا نعرف ما حدث، هناك الكثير من الأمور المجهولة".

وصرح مكتب شرطة مقاطعة ثورستون، أن "القاعدة فقدت الاتصال بطائرة هليكوبتر، وأنها حددت موقع الحادث".

وأعلنت إدارة شرطة لاسي، أنها "استجابت للحادث صباح أمس الخميس، وأرسلت طائرة دون طيار إلى الموقع، حيث رصدت حريقا في الأحراش".

وصرح ديريك ساندرز، قائد شرطة مقاطعة ثورستون، على مواقع التواصل الاجتماعي: "حدد نواب الشرطة موقع الحادث، لكنهم لم يتمكنوا من مواصلة جهود الإنقاذ لأن موقع الحادث مشتعل، وبدأت أحذيتهم ترتفع درجة حرارتها".